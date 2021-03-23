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محمد منير: الكينج أحب الألقاب لقلبي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:48 ص
بوابة الفجر
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قال الفنان محمد منير ، أن لقلب الملك أو الكينج أحب الألقاب لقلبه.


وتطرق خلال لقائه مع النجمة إسعاد يونس، فى برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة dmc، لمسرحية "الملك هو الملك"، مؤكدًا أنها أهم مسرحية في تاريخ مصر حيث أنها من تأليف سعد الله ونوس وأشعار أحمد فؤاد نجم وإخراج مراد منير.


وأكد أن مراد منير مخرج عبقرى، كما وصف أحمد فؤاد نجم بأنه علامة من علامات مصر.

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محمد منير فنان الكينج

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