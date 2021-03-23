Advertisements

تعرف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مراكز محافظة قنا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:10 ص
أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
Advertisements
تشهد محافظة قنا اليوم الثلاثاء، حالة من ارتفاع درجات الحرارة طوال النهار حيث تميل درجات الحرارة إلى جو دافئ ليلًا.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا، أعلنت فيه بدء الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان: "انخفاض تدريجي في درجات الحرارة يبدأ من شمال البلاد يكون ملموسا علي السواحل الغربية حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا ويبقى مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة على أن تنخفض الحرارة في نهاية اليوم وأن ظل حار على جنوب البلاد".

وأضافت: "كما تنشط الرياح على مناطق من شمال البلاد يصاحبها إثارة الرمال تصل إلى حد العاصفة على سيناء كما تنتقل كميات من الأتربة والرمال مع دخول الصباح إلى شمال وجنوب الصعيد".

وتابعت: "ويبقى التحذير من انخفاض الرؤية الأفقية على كافة الطرق بسبب الرمال المثارة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ حوالي 16 ساعة

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 16 ساعة

أبيدال يتحدى ميسي من جديد ويطلق تصريح مثير بشأن البرغوث

منذ ساعة و 18 دقيقة

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مقتل 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بالولايات المتحدة

منذ حوالي 5 ساعات

يوفنتوس يحسم مستقبل رونالدو

منذ 37 دقيقة

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

منذ حوالي 3 ساعات

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

إنذار جوي عاجل من الأرصاد للمواطنين

منذ حوالي 8 ساعات

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

إصابة نجل أحمد السقا بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ يوم

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

حرارة ورياح.. "الأرصاد" تعلن مفاجأة بشأن الطقس

"الأرصاد": طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على معظم الأنحاء

الأرصاد تحذر من طقس الغد.. وتعلن درجات الحرارة المتوقعة

ظاهرة خطيرة تضرب مصر.. وطقس الـ122 ساعة المقبلة مليء بالمفاجآت

ظاهرة جديدة تضرب مصر.. "الأرصاد" توضح تفاصيل حدوثها وموعد انتهائها

"حر وفرهدة في عز الشتاء".. الأرصاد تكشف سبب حدوث هذه الظاهرة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:50 ص

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

10:07 م

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

05:40 ص

أبيدال يتحدى ميسي من جديد ويطلق تصريح مثير بشأن البرغوث

07:22 ص

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

10:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها