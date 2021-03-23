Advertisements

تعرف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-3-2021 بمحافظة البحر الأحمر

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:11 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
Advertisements
تشهد محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، تقلبات جوية وحالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية، وسط تكاثف للغيوم، وتقدم بوابة الفجر الإخبارية، بيان تفصيلى عن حالة الطقس اليوم.

وأعلنت هيئة الارصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، 22 مارس 2021، حيث اكدت الهيئة حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة يبدأ من شمال البلاد ويكون ملموسا علي السواحل الغربية، ويكون الطقس مائل للبرودة نهارا ولكنه يظل مائل للحرارة علي الوجه البحري والقاهرة، وتنخفض الحرارة نهاية اليوم ولكنها تظل حارة على جنوب البلاد.

وحذرت الارصاد الجوية من انخفاض الرؤية الأفقية علي كافة الطرق بسبب الرمال المثارة والرياح المثيرة للرمال وأكدت الهيئة أن هناك نشاط للرياح علي مناطق من شمال البلاد يصاحبها اثارة الرمال تصل الي حد العاصفة علي سيناء، كما تنتقل كميات من الاتربة والرمال منذ صباح اليوم الي شمال وجنوب الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 40 15

الإسكندرية 22 15

وادى النطرون 26 15

طنطا 29 14

شبين الكوم 30 15

دمنهور 29 15

بلطيم 22 15

مطروح 21 14

السلوم 22 14

سيوة 23 13

بورسعيد 25 15

دمياط 25 15

الزقازيق 30 15

المنصورة 30 15

الاسماعيلية 31 14

السويس 32 15

العريش 26 15

رفح 25 15

رأس سدر 31 16

نخل 36 14

نويبع 32 20

طابا 30 19

كاترين 31 14

الطور 32 19

شرم الشيخ 32 20

الغردقة 32 21

مرسى علم 33 20

الفيوم 34 19

بنى سويف 34 19

المنيا 35 20

أسيوط 35 20

سوهاج 40 22

قنا 41 22

الأقصر 41 24

أسوان 42 25

ادفو 42 25

أبوسمبل 42 25

الوادى الجديد 39 22

شلاتين 37 24

أبو رماد 37 23

حلايب 33 25
رأس حدربة 33 25

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس بوابة الفجر الفجر الارصاد

أخبار تهمك

إصابة نجل أحمد السقا بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مقتل 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بالولايات المتحدة

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

يوفنتوس يحسم مستقبل رونالدو

منذ 41 دقيقة

إنذار جوي عاجل من الأرصاد للمواطنين

منذ حوالي 8 ساعات

أبيدال يتحدى ميسي من جديد ويطلق تصريح مثير بشأن البرغوث

منذ ساعة و 22 دقيقة

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 19 ساعة

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ حوالي 10 ساعة

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ يوم

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على حالة الطقس غدا الأحد ودرجات الحرارة المتوقعة

خبير أرصاد يحذر من حالة الطقس غداً الاحد

درجة الحرارة غداً الأحد فى القاهرة والجيزة

الأرصاد: سيطرة المرتفع الأزوري على البلاد بداية من الغد

بداية من اليوم.. الأرصاد تُعلن عن مرتفع جوي جديد يضرب البلاد

الأرصاد تحذر من طقس هذا الأسبوع: أمطار غزيرة تجتاح هذه المحافظات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:50 ص

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

10:07 م

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

05:40 ص

أبيدال يتحدى ميسي من جديد ويطلق تصريح مثير بشأن البرغوث

07:22 ص

يوفنتوس يحسم مستقبل رونالدو

08:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها