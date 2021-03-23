تعرف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-3-2021 بمحافظة البحر الأحمر

تشهد محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، تقلبات جوية وحالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية، وسط تكاثف للغيوم، وتقدم بوابة الفجر الإخبارية، بيان تفصيلى عن حالة الطقس اليوم.





وأعلنت هيئة الارصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، 22 مارس 2021، حيث اكدت الهيئة حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة يبدأ من شمال البلاد ويكون ملموسا علي السواحل الغربية، ويكون الطقس مائل للبرودة نهارا ولكنه يظل مائل للحرارة علي الوجه البحري والقاهرة، وتنخفض الحرارة نهاية اليوم ولكنها تظل حارة على جنوب البلاد.





وحذرت الارصاد الجوية من انخفاض الرؤية الأفقية علي كافة الطرق بسبب الرمال المثارة والرياح المثيرة للرمال وأكدت الهيئة أن هناك نشاط للرياح علي مناطق من شمال البلاد يصاحبها اثارة الرمال تصل الي حد العاصفة علي سيناء، كما تنتقل كميات من الاتربة والرمال منذ صباح اليوم الي شمال وجنوب الصعيد.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 40 15





الإسكندرية 22 15





وادى النطرون 26 15





طنطا 29 14





شبين الكوم 30 15





دمنهور 29 15





بلطيم 22 15





مطروح 21 14





السلوم 22 14





سيوة 23 13





بورسعيد 25 15





دمياط 25 15





الزقازيق 30 15





المنصورة 30 15





الاسماعيلية 31 14





السويس 32 15





العريش 26 15





رفح 25 15





رأس سدر 31 16





نخل 36 14





نويبع 32 20





طابا 30 19





كاترين 31 14





الطور 32 19





شرم الشيخ 32 20





الغردقة 32 21





مرسى علم 33 20





الفيوم 34 19





بنى سويف 34 19





المنيا 35 20





أسيوط 35 20





سوهاج 40 22





قنا 41 22





الأقصر 41 24





أسوان 42 25





ادفو 42 25





أبوسمبل 42 25





الوادى الجديد 39 22





شلاتين 37 24





أبو رماد 37 23





حلايب 33 25