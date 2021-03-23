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فيلم Raya and the Last Dragon يتصدر شباك التذاكر الأمريكي للأسبوع الثالث

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:07 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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فيلم Raya and the Last Dragon يتصدر شباك التذاكر الأمريكي للأسبوع الثالث

نجح فيلم ديزني الجديد Raya and the Last Dragonفي تصدر قائمة شباك التذاكر الأمريكي للأسبوع الثالث على التوالي، ليكون أنجح فيلم لديزني خلال العامين الماضيين.

ووفق صحيفة ديلي ميل، فإن الفيلم حقق خلال الاسبوع الماضي إيرادات 5.2 مليون دولار بأمريكا فقط بعد طرحه للعرض في 2،261 ألف دار عرض.

يعود ذلك لصالات العرض بمدينة لوس انجلوس التي حرصت على إعادة فتح أبوابها خلال الفترة الماضية.

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