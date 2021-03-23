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شاهد هدية كيفين هارت لابنته في عيد ميلادها الـ 16

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:08 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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شاهد هدية كيفين هارت لابنته في عيد ميلادها الـ 16

قام النجم كيفين هارت بالكشف عن الهدية التي قدمها لابنته "هيفن"، احتفالاً بعيد ميلادها الـ 16، ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة لسيارة مرسيدس فارهة قام هارت بتقديمها كهدية لابنته الشابة.

وحصدت الصورة تفاعلاً كبيرًا من متابعي هارت على شبكات التواصل الاجتماعي، وتحديدًا حسابه الخاص على موقع إنستجرام. 

وكما تلقى هارت العديد من الأمنيات لابنته التي كانت السيارة بالنسبة لها تعويضًا عن عجزه لتنظيم حفل عيد ميلاد لها.

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