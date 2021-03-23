"صحة البحر الأحمر" 31 مارس انطلاق قوافل مبادرة حياة كريمة

أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بالبحر الأحمر الجديدة ستنطلق يوم 31 مارس من قرى جنوب البحر الأحمر.





وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فى تصريحات صحفية أن القوافل ستستغرق يومين فى كل قرية من قرى المحافظة حيث تبدأ بحلايب وأبو رماد وصولا لرأس غارب شمال المحافظة.





وأوضح أنه جارى وضع جدول زمنى وتحديد توقيت القوافل فى كل قرية بمدن المحافظة، حيث من المقرر أن تشمل القوافل العلاجية جميع التخصصات والأشعة وصرف الأدوية والعلاج مجانا ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة".





وكشف أن آخر القوافل العلاجية كانت منذ ايام قليلة فى قرية الزعفرانة براس غارب وتم الكشف خلالها على 211 مواطن بقرية الزعفرانة، شمال مدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر.





وتابع أن ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مؤكدا أنه تم إجراء 59 فحص معملى، و29 فحص سونار معملى، 76 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.



