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"صحة البحر الأحمر" 31 مارس انطلاق قوافل مبادرة حياة كريمة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:09 ص
تامر مرعى
تامر مرعى
محمد طه
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أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بالبحر الأحمر الجديدة ستنطلق يوم 31 مارس من قرى جنوب البحر الأحمر.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فى تصريحات صحفية أن القوافل ستستغرق يومين فى كل قرية من قرى المحافظة حيث تبدأ بحلايب وأبو رماد وصولا لرأس غارب شمال المحافظة.

وأوضح أنه جارى وضع جدول زمنى وتحديد توقيت القوافل فى كل قرية بمدن المحافظة، حيث من المقرر أن تشمل القوافل العلاجية جميع التخصصات والأشعة وصرف الأدوية والعلاج مجانا ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة".

وكشف أن آخر القوافل العلاجية كانت منذ ايام قليلة فى قرية الزعفرانة براس غارب وتم الكشف خلالها على 211 مواطن بقرية الزعفرانة، شمال مدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر.

وتابع أن ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مؤكدا أنه تم إجراء 59 فحص معملى، و29 فحص سونار معملى، 76 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.

وتم مشاركة عيادة تنظيم أسرة بالقافلة، وصرف وتركيب وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى مدن وقرى محافظة البحر الأحمر تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية ضمن مبادرة "حياه كريمة".

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حياة كريمة تنظيم الاسره بوابة الفجر الفجر البحر الأحمر

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