حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 23 مارس 2021.. "نفس عن غضبك"

يوافق اليوم 23 مارس 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.





ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 23 مارس 2021.





برج الحمل: قم بالتنفيس عن غضبك بوضع النقاط على الحروف بأسلوب حضارى مهذب، بعيدًا عن الصوت المرتفع أو الألفاظ الجارحة.





برج الثور: قد تتلقى نقد لاذع وعليك بتقبّله وإصلاح نفسك ولاعيب فى الإعتراف بالنقائص إن وُجدت فكلنا هذا الإنسان.





برج الجوزاء: نقص أحد الفيتامينات قد يتسبب فى العصبية أو الكآبة أو تشتت القدرة الذهنية على التركيز، إن كنت طالبًا فأنت منصوح بالإهتمام الشديد بالطعام.





برج السّرطان: يوم مُناسب لسداد الفواتير المطلوبة أو مساعدة أحدهم على سداد تكاليف العلاج أو حتى إرشاد تائه.





برج الأسد: إبتعد عن تلبية دعوات لأشخاص ليسو فوق مستوى الشبهات، إن لم تحرق ثيابك فسوف تجد الريح الخبيثة.





برج العذراء: توفير قرش فى اليوم الأبيض هو غالبًا وسيلة لنوم هادئ لبقيّة الشهر فاحترس من نفقات غير ضروريّة.





برج الميزان: يوم مناسب لقرع أبواب العاطفة بشكل رسمى من جديد والتحصّل على ردّ نهائى بالإيجاب،أو البحث عن قطةقط جديدة أصغر وأجمل.





برج العقرب: تعلّمك لغة جديدة أثناء وقت الفراغ لها مردود مُثمر بمشيئة الله تَعَالى على مهنتك، رغم أن الثمرة قد تكون بعيدة الأجل.





برج القوس: التنزّه بين الحدائق ولو بمفردك أفضل من الوحدة أو جليس السّوء، لكن تأكد من إنهاء واجباتك المنزلية.





برج الجدى: إن كنت تشعر بالتوتّر وتقوم بتحميل عضلة قلبك أكثر ممّا تحتمل فالوقت مُناسب لتمارس هواية للترويح عن النّفس،حالتك الصحيّة مُهمة فلا تهملها.





برج الدّلو: بريستيجك ومكانتك لن تهتزّ إن قمت بالتواضع لفقير ومنحته بعض الدراهم مع إبتسامة تخفض من شعوره بالضعف.



