Advertisements

حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 23 مارس 2021.. "نفس عن غضبك"

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:15 ص
الأبراج - أرشيفية
الأبراج - أرشيفية
Advertisements
يوافق اليوم 23 مارس 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.

ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 23 مارس 2021.

برج الحمل: قم بالتنفيس عن غضبك بوضع النقاط على الحروف بأسلوب حضارى مهذب، بعيدًا عن الصوت المرتفع أو الألفاظ الجارحة.

برج الثور: قد تتلقى نقد لاذع وعليك بتقبّله وإصلاح نفسك ولاعيب فى الإعتراف بالنقائص إن وُجدت فكلنا هذا الإنسان.

برج الجوزاء: نقص أحد الفيتامينات قد يتسبب فى العصبية أو الكآبة أو تشتت القدرة الذهنية على التركيز، إن كنت طالبًا فأنت منصوح بالإهتمام الشديد بالطعام.

برج السّرطان: يوم مُناسب لسداد الفواتير المطلوبة أو مساعدة أحدهم على سداد تكاليف العلاج أو حتى إرشاد تائه.

برج الأسد: إبتعد عن تلبية دعوات لأشخاص ليسو فوق مستوى الشبهات، إن لم تحرق ثيابك فسوف تجد الريح الخبيثة.

برج العذراء: توفير قرش فى اليوم الأبيض هو غالبًا وسيلة لنوم هادئ لبقيّة الشهر فاحترس من نفقات غير ضروريّة.

برج الميزان: يوم مناسب لقرع أبواب العاطفة بشكل رسمى من جديد والتحصّل على ردّ نهائى بالإيجاب،أو البحث عن قطةقط جديدة أصغر وأجمل.

برج العقرب: تعلّمك لغة جديدة أثناء وقت الفراغ لها مردود مُثمر بمشيئة الله تَعَالى على مهنتك، رغم أن الثمرة قد تكون بعيدة الأجل.

برج القوس: التنزّه بين الحدائق ولو بمفردك أفضل من الوحدة أو جليس السّوء، لكن تأكد من إنهاء واجباتك المنزلية.

برج الجدى: إن كنت تشعر بالتوتّر وتقوم بتحميل عضلة قلبك أكثر ممّا تحتمل فالوقت مُناسب لتمارس هواية للترويح عن النّفس،حالتك الصحيّة مُهمة فلا تهملها.

برج الدّلو: بريستيجك ومكانتك لن تهتزّ إن قمت بالتواضع لفقير ومنحته بعض الدراهم مع إبتسامة تخفض من شعوره بالضعف.

برج الحُوت: إبتعد عن التجاوب بخشونة مع إستفزاز أحد نساء العائلة،تبادل الإبتسامة والكلمة الطيبة أو غادر مكان المشكلة حتى تهدأ الأعصاب المُتوتّرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حظك اليوم بوابة الفجر الفجر الطالع الفلكي

أخبار تهمك

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

يوفنتوس يحسم مستقبل رونالدو

منذ 39 دقيقة

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 19 ساعة

إصابة نجل أحمد السقا بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 16 ساعة

أبيدال يتحدى ميسي من جديد ويطلق تصريح مثير بشأن البرغوث

منذ ساعة و 20 دقيقة

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مقتل 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بالولايات المتحدة

منذ حوالي 5 ساعات

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ حوالي 10 ساعة

إنذار جوي عاجل من الأرصاد للمواطنين

منذ حوالي 8 ساعات

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الطالع الفلكى الأربِعَاء 4/7/2018..فَاكِهَة مُحَرّمَة!

الطالع الفلكي السّبت 17/11/2018..صِحّة حُلوَة!

الطالع الفلكى الجُمعَه 16/8/2019..شَرط اللّعبَة!

الطالع الفلكي الثّلاثَاء 7/4/2020..كِتَاب أو شَاشَة!

الطالع الفلكي الأربِعَاء 17/6/2020..بُرج الثّروَة!

الطالع الفلكي الإثنين 7/9/2020..قَرْصِة النّحْلَة!

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:50 ص

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

10:07 م

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

05:40 ص

أبيدال يتحدى ميسي من جديد ويطلق تصريح مثير بشأن البرغوث

07:22 ص

يوفنتوس يحسم مستقبل رونالدو

08:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها