رياح مثيرة للأتربة.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

نشرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، بيانًا خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء 23 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الثلاثاء نهارًا:

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح نشطة.

- طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، والرياح نشطة.

- طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.





طقس الثلاثاء ليلًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد وجنوب سيناء.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد.





الظواهر الجوية:

- فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة (30%) تقريبًا.

- نشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق من السواحل الشرقية وسيناء قد تصل لحد العاصفة.

- نشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق من جنوب البلاد.





بيان بدرجات الحرارة:

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 15 والعظمى 30

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 15 والعظمى 30

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 14 والعظمى 29

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 15 والعظمى 29

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 15 العظمى 22

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 15 العظمى 25

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 15 والعظمى 30

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 31

درجات الحرارة في السويس الصغرى 15 والعظمى 32

درجات الحرارة في العريش الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة في رفح الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 31

درجات الحرارة في نخل الصغرى 14 العظمى 36

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة في طابا الصغرى 19 والعظمى 30

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 14 والعظمى 31

درجات الحرارة في الطور الصغرى 19 والعظمى 32

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 33

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 19 والعظمى 34

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 34

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 20 والعظمى 35

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 20 والعظمى 35

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 22 والعظمى 40

درجات الحرارة في قنا الصغرى 22 والعظمى 41

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 24 والعظمى 41

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 25 والعظمى 42

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 42

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 22 والعظمى 39

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 23 والعظمى 37

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 25 والعظمى 33