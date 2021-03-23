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تكاثر السحب وارتفاع درجات الحرارة.. تقلبات جوية بالبحر الأحمر (صور)

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:37 ص
تقلبات جوية بالبحر الأحمر
تقلبات جوية بالبحر الأحمر
محمد طه
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غيوم وانخفاض في درجات الحرارة، وطقس غير مستقر، حيث تشهد مدن محافظة البحر الأحمر، حالة من عدم الاستقرار الجوي، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وشهدت مدن المحافظة، تكاثر السحب، بصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة، مع إرتفاع نسبة الرطوبة، فى معظم مدن المحافظة.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر، فى بيان لها منذ قليل، رفع حالة الطوارئ القصوى، واتخاذ كافة الاستعدادات نظرًا للتقلبات الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة، طبقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد البيان أن جميع الوحدات المحلية بالمحافظة على أتم الاستعداد لحدوث أى تقلبات جوية غير متوقعة، موضحا أنه تم ربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات المركزية لمتابعة الموقف أولا بأول.

وفى سياق متصل، نشرت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، لجان من رجال المرور على الطرق السريعة، بالعلامات الضوئية، تزامنا مع التقلبات الجوية التى تشهدها المحافظة ة.

وناشدت إدارة مرور البحر الأحمر، جميع سائقى المركبات، بتوخى الحذر، وإتباع تعليمات رجال المرور، حفاظًا على سلامة الجميع.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أعلنت عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، 22 مارس 2021، حيث اكدت الهيئة حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة يبدأ من شمال البلاد ويكون ملموسا علي السواحل الغربية، ويكون الطقس مائل للبرودة نهارا ولكنه يظل مائل للحرارة علي الوجه البحري والقاهرة، وتنخفض الحرارة نهاية اليوم ولكنها تظل حارة على جنوب البلاد.

وحذرت الهيئة من انخفاض الرؤية الأفقية علي كافة الطرق بسبب الرمال المثارة والرياح المثيرة للرمال وأكدت الهيئة أن هناك نشاط للرياح علي مناطق من شمال البلاد يصاحبها اثارة الرمال تصل الي حد العاصفة علي سيناء، كما تنتقل كميات من الاتربة والرمال منذ صباح اليوم الي شمال وجنوب الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 40 15

الإسكندرية 22 15

وادى النطرون 26 15

طنطا 29 14

شبين الكوم 30 15

دمنهور 29 15

بلطيم 22 15

مطروح 21 14

السلوم 22 14

سيوة 23 13

بورسعيد 25 15

دمياط 25 15

الزقازيق 30 15

المنصورة 30 15

الاسماعيلية 31 14

السويس 32 15

العريش 26 15

رفح 25 15

رأس سدر 31 16

نخل 36 14

نويبع 32 20

طابا 30 19

كاترين 31 14

الطور 32 19

شرم الشيخ 32 20

الغردقة 32 21

مرسى علم 33 20

الفيوم 34 19

بنى سويف 34 19

المنيا 35 20

أسيوط 35 20

سوهاج 40 22

قنا 41 22

الأقصر 41 24

أسوان 42 25

ادفو 42 25

أبوسمبل 42 25

الوادى الجديد 39 22

شلاتين 37 24

أبو رماد 37 23

حلايب 33 25

رأس حدربة 33 25
تكاثر السحب وارتفاع درجات الحرارة.. تقلبات جوية بالبحر الأحمر (صور)
تكاثر السحب وارتفاع درجات الحرارة.. تقلبات جوية بالبحر الأحمر (صور)
تكاثر السحب وارتفاع درجات الحرارة.. تقلبات جوية بالبحر الأحمر (صور)
تكاثر السحب وارتفاع درجات الحرارة.. تقلبات جوية بالبحر الأحمر (صور)
تكاثر السحب وارتفاع درجات الحرارة.. تقلبات جوية بالبحر الأحمر (صور)
تكاثر السحب وارتفاع درجات الحرارة.. تقلبات جوية بالبحر الأحمر (صور)
تكاثر السحب وارتفاع درجات الحرارة.. تقلبات جوية بالبحر الأحمر (صور)
تكاثر السحب وارتفاع درجات الحرارة.. تقلبات جوية بالبحر الأحمر (صور)
تكاثر السحب وارتفاع درجات الحرارة.. تقلبات جوية بالبحر الأحمر (صور)
تكاثر السحب وارتفاع درجات الحرارة.. تقلبات جوية بالبحر الأحمر (صور)

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