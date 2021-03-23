Advertisements

رغم التقلبات الجوية.. بدء العمل بالخطوط الرئيسية لشبكة الغاز الطبيعي برأس غارب (صور)

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:36 ص
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
أعلن اللواء ايهاب رافت رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، إن إدارة التخطيط، تتابع اعمال توصيل شبكة الغاز الطبيعى لمنطقة تقسيم خور رحمى.

واضاف رافت بأنه جارى العمل على قدم وساق لسرعة إنهاء توصيل شبكات خطوط الغاز لمنطقة خور رحمى وتكثيف اعمال توصيل شبكات الغاز لجميع المناطق المحددة سابقا، مشددًا على رفع نواتج الحفر فور الانتهاء من اعمال الحفر وتوصيل الخطوط.

وأوضح بأنه سيتم فور الانتهاء من اعمال الشبكة بمنطقة خورحمى البدء فى اعمال توصيل الشبكة لمنطقة السقالة طبقا للخطة الموضوعه لتغطية مناطق المدينة.

يأتى هذا فى ظل توجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر بتوصيل شبكات الغاز وتغطية جميع مدن المحافظة بالغاز الطبيعى وتقديم افضل الخدمات للمواطنين وتوصيل جميع المرافق لهم.
رغم التقلبات الجوية.. بدء العمل بالخطوط الرئيسية لشبكة الغاز الطبيعي برأس غارب (صور)
رغم التقلبات الجوية.. بدء العمل بالخطوط الرئيسية لشبكة الغاز الطبيعي برأس غارب (صور)
رغم التقلبات الجوية.. بدء العمل بالخطوط الرئيسية لشبكة الغاز الطبيعي برأس غارب (صور)
رغم التقلبات الجوية.. بدء العمل بالخطوط الرئيسية لشبكة الغاز الطبيعي برأس غارب (صور)
رغم التقلبات الجوية.. بدء العمل بالخطوط الرئيسية لشبكة الغاز الطبيعي برأس غارب (صور)
رغم التقلبات الجوية.. بدء العمل بالخطوط الرئيسية لشبكة الغاز الطبيعي برأس غارب (صور)
رغم التقلبات الجوية.. بدء العمل بالخطوط الرئيسية لشبكة الغاز الطبيعي برأس غارب (صور)
رغم التقلبات الجوية.. بدء العمل بالخطوط الرئيسية لشبكة الغاز الطبيعي برأس غارب (صور)

أخبار تهمك

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ حوالي 11 ساعة

إصابة نجل أحمد السقا بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

أبيدال يتحدى ميسي من جديد ويطلق تصريح مثير بشأن البرغوث

منذ ساعتين

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 11 ساعة

يوفنتوس يحسم مستقبل رونالدو

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 20 ساعة

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

إنذار جوي عاجل من الأرصاد للمواطنين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مقتل 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بالولايات المتحدة

منذ حوالي 5 ساعات

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ يوم

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:50 ص

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

10:07 م

أبيدال يتحدى ميسي من جديد ويطلق تصريح مثير بشأن البرغوث

07:22 ص

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

05:40 ص

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

10:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها