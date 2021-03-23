رغم التقلبات الجوية.. بدء العمل بالخطوط الرئيسية لشبكة الغاز الطبيعي برأس غارب (صور)

أعلن اللواء ايهاب رافت رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، إن إدارة التخطيط، تتابع اعمال توصيل شبكة الغاز الطبيعى لمنطقة تقسيم خور رحمى.



واضاف رافت بأنه جارى العمل على قدم وساق لسرعة إنهاء توصيل شبكات خطوط الغاز لمنطقة خور رحمى وتكثيف اعمال توصيل شبكات الغاز لجميع المناطق المحددة سابقا، مشددًا على رفع نواتج الحفر فور الانتهاء من اعمال الحفر وتوصيل الخطوط.



وأوضح بأنه سيتم فور الانتهاء من اعمال الشبكة بمنطقة خورحمى البدء فى اعمال توصيل الشبكة لمنطقة السقالة طبقا للخطة الموضوعه لتغطية مناطق المدينة.



يأتى هذا فى ظل توجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر بتوصيل شبكات الغاز وتغطية جميع مدن المحافظة بالغاز الطبيعى وتقديم افضل الخدمات للمواطنين وتوصيل جميع المرافق لهم.