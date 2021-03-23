Advertisements

اليوم.. انطلاق فعاليات الملتقى الدولي للنحت والفنون بالغردقة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:41 ص
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements

تنطلق فعاليات الملتقى الدولي للنحت والفنون اليوم الثلاثاء، بمنطقة الداو ومتحف النحت المفتوح بالممشى السياحي جنوب مدينة الغردقة، وذلك بمشاركة 28 فنانًا من دول ألمانيا وأوكرانيا وانجلترا والبحرين والإمارات وكوسوفو وروسيا، وبعض المقيمين الأجانب بالغردقة بجانب فنانين مصر.

وتشهد فعاليات الملتقي أنشطة متنوعة منها النحت وإعادة تدوير المخلفات والرسم على المجسمات الهندسية المختلفة أمام زوار الغردقة بالشارع العام.

ويتضمن البرنامج افتتاح معرض حوار للفنان الانجليزي مارك باتلر وخالد الطهمزى من البحرين يوم 24 مارس ومعرض الصور الفوتوغرافية لأول رائد فضاء يوري جاجارين بالتعاون والتنسيق ورعاية القنصلية الروسية بالغردقة يوم 27 مارس بجاليري اوستراقا للفنون بالغردقة، وتختتم فعاليات الملتقى يوم 31 مارس.

أخبار تهمك

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 17 ساعة

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ يوم

عاجل.. مقتل 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بالولايات المتحدة

منذ حوالي 5 ساعات

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ حوالي 17 ساعة

يوفنتوس يحسم مستقبل رونالدو

منذ ساعة و 22 دقيقة

إنذار جوي عاجل من الأرصاد للمواطنين

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

إصابة نجل أحمد السقا بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

أبيدال يتحدى ميسي من جديد ويطلق تصريح مثير بشأن البرغوث

منذ ساعتين

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 20 ساعة

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:50 ص

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

10:07 م

أبيدال يتحدى ميسي من جديد ويطلق تصريح مثير بشأن البرغوث

07:22 ص

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

05:40 ص

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

10:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها