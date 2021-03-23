اليوم.. انطلاق فعاليات الملتقى الدولي للنحت والفنون بالغردقة



تنطلق فعاليات الملتقى الدولي للنحت والفنون اليوم الثلاثاء، بمنطقة الداو ومتحف النحت المفتوح بالممشى السياحي جنوب مدينة الغردقة، وذلك بمشاركة 28 فنانًا من دول ألمانيا وأوكرانيا وانجلترا والبحرين والإمارات وكوسوفو وروسيا، وبعض المقيمين الأجانب بالغردقة بجانب فنانين مصر.



وتشهد فعاليات الملتقي أنشطة متنوعة منها النحت وإعادة تدوير المخلفات والرسم على المجسمات الهندسية المختلفة أمام زوار الغردقة بالشارع العام.



ويتضمن البرنامج افتتاح معرض حوار للفنان الانجليزي مارك باتلر وخالد الطهمزى من البحرين يوم 24 مارس ومعرض الصور الفوتوغرافية لأول رائد فضاء يوري جاجارين بالتعاون والتنسيق ورعاية القنصلية الروسية بالغردقة يوم 27 مارس بجاليري اوستراقا للفنون بالغردقة، وتختتم فعاليات الملتقى يوم 31 مارس.