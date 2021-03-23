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الشرطة الأمريكية تكشف عدد ضحايا هجوم كولورادو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:00 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات
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 أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى حادثة إطلاق النار في ولاية كولورادو إلى 10 أشخاص من بينهم شرطي، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، عن وقوع حادث إطلاق نار بأحد المتاجر بولاية كولورادو، ما أسفر عن 6 قتلى على الأقل.

 

وحسب قناة العربية الإخبارية، فقد أعلنت الشرطة الأميركية عن اعتقال منفذ حادث إطلاق النار بأحد المتاجر في ولاية كولورادو.

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