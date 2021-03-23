فيديو لطفل عمره 6 سنوات يشعل مواقع التواصل الاجتماعي





استحوذ صبي يبلغ من العمر ست سنوات على قلوب الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو له يهدء فيه شقيقه الاصغر بتمرين التنفس أثناء نوبة بكائه.مارست آشلي ويست، 30 عامًا، من لوس أنجلوس، كاليفورنيا، تمرين التحكم في التنفس مع أولادها الثلاثة، لكنها فوجئت برؤية ابنها الأوسط "نوح" يتبع هذه التقنية مع شقيقه "كوري"، البالغ من العمر أربعة أعوام، بينما كان على وشك البكاء. وصورت الأم بفخر هذه اللحظة الحماسية وشاركت الفيديو على تطبيق الانستجرام، حيث تمت مشاهدتها أكثر من 185000 مرة وحظيت بالكثير من الثناء.في الفيديو، بدا كوري منزعج لأنه لا يستطيع اللعب بجهاز الالعاب الخاص به، وبدا عليه الدخول في نوبة غضب كاملة لولا تدخل شقيقه نوح، الذي شرح له بلطف كيف يستنشق من أنفه ويخرج الزفير من فمه، ويطلب منه أن "يتنفس" عندما يحاول الاحتجاج. وعمل تمرين التنفس كالسحر، وبمجرد أن شعر كوري بالتحسن، ربت نوح على كتفه قائلا: "انظر، إنه يساعدك على الهدوء".وقالت ويست، التي تسعى للحصول على درجة الماجستير في العمل الاجتماعي في جامعة جنوب كاليفورنيا، إنها تعلمت تقنيات التهدئة أثناء عملها مع علماء النفس والمعالجين السلوكيين كعامل اجتماعي. واضافت "حسنًا... لم أكن أتوقع حقًا أن ينتشر هذا الفيديو بالطريقة التي حدث بها! إذا كنت تعرفني فأنت تعرف الأطفال وأنا دائمًا أتأمل وأمارس التحكم في تنفسنا إدارة عواطفنا."وتابعت: "لقد كان التعامل مع فيروس كورونا أمرًا مرهقًا بالنسبة لطالبة دراسات عليا وأم تبقى في المنزل. أنا أمارس اليوجا والتأمل كشكل من أشكال الإفراج والراحة وكذلك ممارسة الرياضة. ينضم إلي الأطفال أحيانًا، لكنهم بالتأكيد يشاهدونني طوال الوقت."قامت الأم بتعليم أطفالها تقنيات التهدئة للتعامل مع سلوكياتهم السلبية، وقد لاحظت اختلافًا، خاصة مع نوح، الذي كان يتمتع بمزاج "سيء للغاية".