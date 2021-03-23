Advertisements

فيديو لطفل عمره 6 سنوات يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:06 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
استحوذ صبي يبلغ من العمر ست سنوات على قلوب الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو له يهدء فيه شقيقه الاصغر بتمرين التنفس أثناء نوبة بكائه.

مارست آشلي ويست، 30 عامًا، من لوس أنجلوس، كاليفورنيا، تمرين التحكم في التنفس مع أولادها الثلاثة، لكنها فوجئت برؤية ابنها الأوسط "نوح" يتبع هذه التقنية مع شقيقه "كوري"، البالغ من العمر أربعة أعوام، بينما كان على وشك البكاء. وصورت الأم بفخر هذه اللحظة الحماسية وشاركت الفيديو على تطبيق الانستجرام، حيث تمت مشاهدتها أكثر من 185000 مرة وحظيت بالكثير من الثناء.

في الفيديو، بدا كوري منزعج لأنه لا يستطيع اللعب بجهاز الالعاب الخاص به، وبدا عليه الدخول في نوبة غضب كاملة لولا تدخل شقيقه نوح، الذي شرح له بلطف كيف يستنشق من أنفه ويخرج الزفير من فمه، ويطلب منه أن "يتنفس" عندما يحاول الاحتجاج. وعمل تمرين التنفس كالسحر، وبمجرد أن شعر كوري بالتحسن، ربت نوح على كتفه قائلا: "انظر، إنه يساعدك على الهدوء".

وقالت ويست، التي تسعى للحصول على درجة الماجستير في العمل الاجتماعي في جامعة جنوب كاليفورنيا، إنها تعلمت تقنيات التهدئة أثناء عملها مع علماء النفس والمعالجين السلوكيين كعامل اجتماعي. واضافت "حسنًا... لم أكن أتوقع حقًا أن ينتشر هذا الفيديو بالطريقة التي حدث بها! إذا كنت تعرفني فأنت تعرف الأطفال وأنا دائمًا أتأمل وأمارس التحكم في تنفسنا إدارة عواطفنا."

وتابعت: "لقد كان التعامل مع فيروس كورونا أمرًا مرهقًا بالنسبة لطالبة دراسات عليا وأم تبقى في المنزل. أنا أمارس اليوجا والتأمل كشكل من أشكال الإفراج والراحة وكذلك ممارسة الرياضة. ينضم إلي الأطفال أحيانًا، لكنهم بالتأكيد يشاهدونني طوال الوقت."

قامت الأم بتعليم أطفالها تقنيات التهدئة للتعامل مع سلوكياتهم السلبية، وقد لاحظت اختلافًا، خاصة مع نوح، الذي كان يتمتع بمزاج "سيء للغاية".

فيديو لطفل عمره 6 سنوات يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
فيديو لطفل عمره 6 سنوات يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
فيديو لطفل عمره 6 سنوات يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
فيديو لطفل عمره 6 سنوات يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
فيديو لطفل عمره 6 سنوات يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
فيديو لطفل عمره 6 سنوات يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نوبة بكاء طفل التحكم في التنفس

أخبار تهمك

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

يوفنتوس يحسم مستقبل رونالدو

منذ ساعتين و 5 دقيقة

قبل هذا الموعد.. "الضرائب" توجه تحذيرًا للممولين

منذ ساعة

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ حوالي 17 ساعة

أبيدال يتحدى ميسي من جديد ويطلق تصريح مثير بشأن البرغوث

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 18 ساعة

إنذار جوي عاجل من الأرصاد للمواطنين

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 4 ساعات

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 20 ساعة

تصريح ناري لوزير الري حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ ساعة

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

نيمار يدخل في نوبة بكاء بعد فوز البرازيل على كوستاريكا (فيديو)

تعرفي على فوائد اليانسون للطفل الرضيع

شاهد.. الأرض تتنفس فى غابات كندا

مريم حسين تظهر لأول مرة مع شقيقها الأصغر وتتغزل فيه (فيديو)

فوائد تناول الينسون للطفل.. يعالج أمراض الجهاز الهضمي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:04 ص

قبل هذا الموعد.. "الضرائب" توجه تحذيرًا للممولين

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

05:50 ص

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

10:07 م

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

05:40 ص

أبيدال يتحدى ميسي من جديد ويطلق تصريح مثير بشأن البرغوث

07:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها