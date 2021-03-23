تعرف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء بمحافظة الدقهلية.. ودرجات الحرارة المتوقعة



خيم طقس مشمس علي ارجاء محافظة الدقهلية وخاصة مدينة المنصورة بدرجة حرارة متوسطة ٢٣ درجة مأوية.



وسجلت الدرجة العظمي ٢٨ والصغري ١٠ درجات مأوية، ونسبة الرطوبة ٣١%، يدباتجاه رياح جنوبية غربية



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس حار نهارا، بارد ليلا.



وقالت الهيئة: إنه من المتوقع أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، بارد ليلا.

حالة الطقس في الإسكندرية



كما توقعت أن يسود طقس حار نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، بارد ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".



وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء نهارًا بارد ليلًا.



وتوقعت أيضا أن يسود طقس حار شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارًا، بارد ليلًا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

