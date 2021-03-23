عفاف مصطفى تُطالب أحمد السبكي بتقديم جزء ثاني من مسلسل "رمضان كريم"

طلبت الفنانة عفاف مصطفى من المنتج أحمد السبكي بضرورة عمل جزء ثاني من مسلسل "رمضان كريم"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتبت عفاف مصطفى منشورًا قالت فيه:"بنقول للمنتج الكبير الحاج أحمد السبكي الجمهور، عايز جزء تاني من المسلسل اللي عجبهم ( رمضان كريم )، ياريت".



وفي سياق آخر، شاركت الفنانة عفاف مصطفى في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الفتوة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسين المنباوي، ﺗﺄﻟﻴﻒ هاني سرحان، بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد خليل، رياض الخولي.