Advertisements

عفاف مصطفى تُطالب أحمد السبكي بتقديم جزء ثاني من مسلسل "رمضان كريم"

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:33 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
طلبت الفنانة عفاف مصطفى من المنتج أحمد السبكي بضرورة عمل جزء ثاني من مسلسل "رمضان كريم"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت عفاف مصطفى منشورًا قالت فيه:"بنقول للمنتج الكبير الحاج أحمد السبكي الجمهور، عايز جزء تاني من المسلسل اللي عجبهم ( رمضان كريم )، ياريت".

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة عفاف مصطفى في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الفتوة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسين المنباوي، ﺗﺄﻟﻴﻒ هاني سرحان، بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد خليل، رياض الخولي.

أخبار تهمك

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ حوالي 17 ساعة

يوفنتوس يحسم مستقبل رونالدو

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 4 ساعات

أبيدال يتحدى ميسي من جديد ويطلق تصريح مثير بشأن البرغوث

منذ ساعتين و 50 دقيقة

إنذار جوي عاجل من الأرصاد للمواطنين

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 20 ساعة

تصريح ناري لوزير الري حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ ساعة و 8 دقيقة

قبل هذا الموعد.. "الضرائب" توجه تحذيرًا للممولين

منذ ساعة و 8 دقيقة

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ يوم

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:04 ص

قبل هذا الموعد.. "الضرائب" توجه تحذيرًا للممولين

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

05:50 ص

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

10:07 م

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

05:40 ص

أبيدال يتحدى ميسي من جديد ويطلق تصريح مثير بشأن البرغوث

07:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها