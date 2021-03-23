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تطعيم كهنة الإسكندرية بلقاح " كوفيد 19"

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:35 ص
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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حصل ١٣٠ كاهنًا من مجمع كهنة الإسكندرية على لقاح سينوفارم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومعهم نيافة الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية.
وتم تقسيم الآباء الكهنة الـ ١٣٠ على مجموعتين، نالت المجموعة الأولى الجرعة الأولى من اللقاح أمس، ونالت المجموعة الثانية الجرعة ذاتها اليوم.

كان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الأستاذ الدكتور سعيد السقعان قد زار بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، وبرفقته عدد من قيادات الصحة بالمحافظة، واستقبله القمص أبراَم أميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية والقس لوقا عبد المسيح مسؤول الأمانة العامة للمستشفيات التابعة لكنائس الإسكندرية حيث تم مناقشة أوجه التعاون بين البطريركية ومديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، وكذلك جهود كنائس الإسكندرية في سبيل رفع الوعي الصحي لدى أبناء الكنيسةالقبطية هناك.

وألقى الأستاذ الدكتور فهمى شارل أستاذ الطب المهني ومنسق قطاع خدمة المجتمع بجامعة الإسكندرية محاضرة عن أهمية التطعيم للوقاية من الإصابه بفيروس كورونا المستجد والفئات المستهدفة بالتطعيم. تم بعدها تطعيم المجموعة الأولى من الآباء الكهنة باللقاح، على أن يحصلوا على الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع.

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