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تطور جديد بشأن مستقبل نجم مانشستر يونايتد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:30 ص
مارسيال
مارسيال
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن تطور جديد بشأن مستقبل لاعب النجم الفرنسي أنتوني مارسيال لاعب فريق مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مارسيال مع مانشستر يونايتد في صيف عام 2023.

وبحسب صحيفة "ديلي أكسبريس" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد بات على إستعداد للإستماع للعروض المقدمة من أجل اللاعب، خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن مارسيال يتعرض للعديد من الإنتقادات من جماهير مانشستر يونايتد ووسائل الإعلام، بسبب تذبذب مستواه مع الفريق.

ويلعب مارسيال مع مانشستر يونايتد منذ عام 2015 قادمًا من موناكو الفرنسي، وخاض مع الفريق 258 مباراة وسجل 78 هدفاً وصنع 49.

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