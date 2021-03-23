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نجم الأهلي السابق يكشف سر ابتعاده عن التدريب في الدوري الممتاز

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:30 ص
ربيع ياسين
ربيع ياسين
أحمد عصام
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أكد ربيع ياسين المدير الفني لبتروجت، انه دائما يخلص لكل فريق تولي تدريبه الفني مؤكدا أن الاجتهاد شعاره مع بتروجت خلال الفترة القادمة.

وقال ربيع في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد إلى أنه لديه رغبة لاثبات وجوده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف، أن وكلاء اللاعبين هم من يتحكموا في الكرة المصرية وهذا سببا كافي لابتعاده عن تدريب فرق بالدوري الممتاز.

وأتم، أن حصل على جميع الدورات التدريبة التي تؤهله لتدريب اكبر الفرق في الدوري بالاضافة إلى خبراته الكبيرة في التدريب

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