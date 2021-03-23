1383 وفاة ونحو 50 ألف إصابة جديدة بكورونا في البرازيل

سجلت السلطات الصحية في البرازيل، 1383 وفاة و49293 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وارتفع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البرازيل، حيث بلغ هذا المؤشر يوم 17 مارس 90303 حالات، وفي 18 مارس 86982، وفي 19 مارس 90570، ما يمثل حصيلة قياسية، وفي 20 مارس 79069.

وكانت البرازيل سحلت ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

وقد أكدت السلطات الصحية البرازيلية، أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.