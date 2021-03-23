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بعد انهياره بالبكاء.. مصطفى درويش يوجه رسالة دعم لصديقه الفنان شريف دسوقي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:44 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجه الفنان مصطفى درويش رسالة دعم لصديقه الفنان شريف دسوقي بعد انهياره بالبكاء أمس خلال إجرائه لمكالمة هاتفية في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، بسبب الشائعات الكثيرة التي أطلقت عليه خلال الأيام الماضية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب مصطفى درويش منشورًا قال فيه :"دموعك غالية علينا كلنا يا شريف، كلنا بنحبك وكلنا معاك وفي ضهرك، انت مدرسة كبيره والكل يتمني يتعلم منك انت جامد يا أستاذنا بحبك يا شريف".

ووجه مصطفى درويش رسالة شكر للإعلامي عمرو أديب بسبب طريقته في النقاش معه، حيث قال :"شكرًا أجمل أعلامي في مصر عمرو أديب على القلب الطيب والجمال في النقاش والطبطبة اللي شفتها منك مش بتركب ترند وتسخن الدنيا، ألف شكر ليك كبرت في نظري أوي".

وفي سياق آخر، يشارك الفنان مصطفى درويش في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل" بين السما والأرض"، وهو بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوي، سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.

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