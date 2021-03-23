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ماكينة أهداف.. مانشستر سيتي يكثف محاولاته من أجل ضم هذا النجم

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد هالاند أحد أبرز اللاعبين في العالم خلال الفترة الحالية، بفضل أدائه الرائع الذي يقدمه اللاعب مع بوروسيا دورتموند الألماني.

وترغب العديد من الأندية الأوروبية في التعاقد مع صاحب الـ20 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، أبرزهم أبرزها ريال مدريد، برشلونة، تشيلسي، مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، يوفنتوس، بايرن ميونيخ.

وبحسب موقع "The Athletic" البريطاني، فإن مانشستر سيتي تواصل مع والد هالاند، لمناقشة إمكانية التعاقد مع اللاعب.

وتابع الموقع، أن مانشستر سيتي يخطط لإستغلال علاقته مع والد هالاند للتوقيع مع اللاعب، كون والده كان لاعباً للمان بلو في عام 2000.

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