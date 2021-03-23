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ربيع ياسين : فايلر لم يكن مدرباً فذاً
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:03 ص
أحمد عصام
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أكد ربيع ياسين المدير الفني لفريق بتروجت أن منتخب مصر في حاجة لعبد الله السعيد نظرا لخبراته الكبيرة التي قدمها في الفترة الماضية.
وقال ربيع في تصريحاته أن ظروف نادي الزمالك الإدارية السبب في النتائج الحالية للفريق.
وتابع، أن الاستقرار وراء النجاحات التي يقدمها موسيماني مع الأهلي في الوقت الحالي.
وأضاف، أنه كان يتمنى أن يستفيد كهربا من العقوبة التي وقعت عليه في الأهلي.
وأتم، أن الأهلي والزمالك تعاقدا مع مدربين أقل من المتوسط خلال اخر 10 سنوات مؤكدا أن فايلر لم يكن مدربا فذا.
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