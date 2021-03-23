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إصابة عبد الله حمدان نجم إصابة منتخب السعودي بفيروس كورونا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
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أصيب نجم المنتخب السعودي ومهاجم الهلال عبد الله الحمدان، بفيروس كورونا والذي يتواجد في معسكر الفريق استعداداً لمواجهتي الكويت ودياً وفلسطين في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم وأمم آسيا.


وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على تويتر اليوم الإثنين، أن الحمدان كان اللاعب الوحيد من بين جميع من خضعوا لفحوص فيروس كورونا المستجد، الذي ثبتت إيجابية عينته، فيما جاءت عينات باقي اللاعبين سلبية، وذلك في معسكر الفريق الذي انطلق اليوم الإثنين بمدينة الرياض.


وأوضح أن المدير الفني للفريق هيرفي رينار، استبعد الحمدان من حساباته في ظل خضوع اللاعب للعزل بعد إيجابية عينته.


وتمنى المنتخب السعودي الشفاء العاجل للاعبه الذي سبق له اللعب لفريق الشباب، قبل أن ينضم إلى الهلال في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.


ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في التصفيات برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطة خلف منتخب أوزبكستان متصدر المجموعة التي تضم منتخبات سنغافورة وأندونسيا واليمن.

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