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رنا رئيس تستعيد ذكرياتها مع جدها الراحل وتُعلق:"سبت جوايا وجع كبير مش عارفة استحمله"

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:06 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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استعادت الفنانة رنا رئيس ذكرياتها مع جدها الراحل، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت رنا رئيس مقطع فيديو لها برفقة جدها الراحل، وعلقت عليه قائلة:"٤٠ يوما على فراقك! روحت يا حبيبي زي ما قلت و سيبت جوايا وجع كبير أوي مش عارفة استحمله بس بدعي ربنا يقويني، محتاجك في كل حاجة في حياتي، بنام كل يوم على سريرك وادخل الاوضة بليل علي أمل إني الايك موجود و أحكيلك علي كل حاجة زي ما عودتني".

وتابعت رنا رئيس قائلة :"واحشتني أوي يا أحن خلق ربنا يا حبيب قلبي و حبيب أيامي كلها".

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة رنا رئيس في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "ضل راجل"، وهو بطولة ياسر جلال، نيرمين الفقي، نور اللبنانية، إنعام سالوسة، محمود عبد المغني، وهو من اخراج احمد صالح، وتأليف أحمد عبد الفتاح، وانتاج شركة سينرجي.

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