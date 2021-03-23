نادي لوس أنجليس ليكرز يعلن وفاة إلجين بايلور أسطورة الفريق عن 86 عاما

أعلن نادي لوس أنجليس ليكرز المنافس بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين اليوم الاثنين وفاة أسطورته إلجين بايلور عن عمر ناهز 86 عاما.





وأوضح ليكرز أن بايلور الذي شغل منصب المدير العام لفريق لوس أنجليس كليبرز لفترة طويلة ، توفى وسط زوجته إيلين وأبنته كريستال في لوس أنجليس.





وأوضحت إيلين في بيان لها "إلجين كان حب حياتي وصديقي المقرب، ومثل الجميع أعجبت بشجاعته الهائلة ونزاهته والوقت الذي منحه لكل الجماهير ، في الوقت الحالي نود أن تسنح لنا فرصة الحداد على وفاته في خصوصية".





وبلغ معدل تسجيل بايلور 4ر27 نقطة و5ر13 متابعة و3ر4 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة وطوال مسيرته أحرز 23 ألفا و149 نقطة و11 الفا و463 متابعة وثلاثة آلاف و650 تمريرة حاسمة قبل أن يعتزل كرة السلة في عام 1971 بسبب إصابة مزمنة.

​