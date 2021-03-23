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"الإحصاء": تراجع واردات مصر من زيت النخيل بقيمة 4 ملايين دولار

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:50 ص
بوابة الفجر
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تراجعت واردات مصر من الأكباد، بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وفق لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة واردات مصر من الأكباد صالحة للأكل من فصيلة الأبقار "مجمدة"، نحو 20 مليون و636 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، بينما كانت 32 مليون و988 ألف دولار في شهر ديسمبر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 12 مليون و352 ألف دولار.

ورصدت البيانات، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات الأكباد جاءت ضمن واردات مصر من أهم السلع الغذائية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 611 مليون و516 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 725 مليون و244 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 113 مليون و728 ألف دولار.

وضمت قائمة أهم واردات السلع الغذائية، كلا من زيت النخيل بقيمة 83 مليون و210 ألف دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 87 مليون و608 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع 4 ملايين و398 ألف دولار، يليه واردات قطع أخر بدون عظام من فصيلة الأبقار بقيمة 81 مليون و84 ألف دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 74 مليون و509 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 6 ملايين و575 ألف دولار، ثم واردات سكر قصب خام "ناعم" بقيمة بلغت 18 مليون و326 ألف دولار.

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