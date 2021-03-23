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فورمولا وان .. وفاة دمفريس زميل سينا السابق عن 62 عاما

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:09 ص
بوابة الفجر
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أعلنت أسرة جوني دمفريس يوم الاثنين إن سائق سباقات فورمولا 1 للسيارات وبطل سباق لومان السابق، الذي كان زميلا لإيرتون سينا بفريق لوتس عام 1986، توفي عن 62 عاما.

وكان دمفريس، الذي عُرف رسميا باسم جون كولوم كرايتون-ستيوارت والحائز على لقب ماركيز بيوت السابع وإيرل دمفريس، وريثا لواحدة من عائلات اسكتلندا الأرستقراطية.

وشارك دمفريس في 15 سباقا في فورمولا 1 وكانت أفضل نتائجه المركز الخامس في المجر في موسمه الوحيد برفقة سينا الذي كان السائق الأول بالفريق.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن بيان لأسرته “ستُفتقد بشدة روح وطاقة جوني التي لا تنضب، والدفء الهائل والحب الذي احتضن به عائلته.

“كان قلبه راسخا في جزيرة بيوت حيث أمضى معظم وقته”.

وفاز دمفريس بسباق لومان 24 ساعة للسيارات الرياضية مع فريق جاجوار في 1988 ضمن تشكيلة ضمت أيضا الهولندي يان لامرس والبريطاني آندي والاس.

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