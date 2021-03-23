فيديو لفراشة تداعب جروًا يحقق 4 مليون مشاهدة علي تويتر





أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي من محبي الحيوانات الاليفة بلعب جرو مرح مع فراشة صغيرة بعد أن التقط مالك الجرو لقطات لهما وهما يمرحان معًا في الشمس في فيديو رائع، ووصفوه بأنه "أجمل شيء" على الإنترنتشارك مالك الجرو، وهو طالب بكلية الحقوق من مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا، مقطع الفيديو على تويتر حيث تمت مشاهدته أكثر من 4 ملايين مرة. ويُظهر المقطع الحميمي الفراشة وهي تداعب الجرو، بينما يحاول الكلب الصغير بطريقة هزلية الإمساك بها.ثم يحاول الكلب المرح أن يمسك الفراشة بفمه، لكن تهرب الفراشة الملونة، قبل أن تهبط مرة أخرى على رأس الكلب وتطير من بطنها. وكان مستخدمو تويتر سعداء بالفيديو الجميل - حيث وصفه أحدهم بأنه "أجمل شيء [رأوه] على الإطلاق".يمكن سماع ضحكات مالك الجرو اثناء تصويره المقطع وهو يشاهد التفاعل اللطيف بين الصديقين غير المتوقعين وهما يستمتعان ببعض المرح في فصل الربيع. ولأي شخص يتساءل، هناك تفسير بيولوجي لسبب رغبة الفراشة في الاقتراب من حيوان أكبر بكثير. وفقًا للبحث، ستحاول الفراشات امتصاص الصوديوم من خلال هيكل التغذية الشبيه بالأنبوب، والذي يسمى خرطومًا. ويمكنهم العثور على الصوديوم في المناطق الرطبة، مثل البرك أو فضلات الحيوانات والعرق والدموع. يساعد الصوديوم والأحماض الأمينية على فرص التكاثر.لذلك يمكن الافتراض أن الجرو كان جناحًا غير مقصود لفراشة مونارك، والذي ربما كان يستعد للتزاوج مع حشرات أخرى من نوعه. وجد الأشخاص على تويتر التفاعل رائعًا، حيث كتب أحدهم: "هذا رائع جدًا وصحي". وكتب آخر شخص: "هذا جعل يومي ممتع، إنه لطيف جدًا."