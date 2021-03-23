دبي تخفض سعر الخام الرسمي 0.15 دولار للبرميل

قالت دائرة شؤون النفط بحكومة دبي اليوم الثلاثاء إن دبي حددت الفارق الرسمي لخام الإمارة إلى العقود الآجلة للخام العماني لشهر يونيو عند خصم 0.15 دولار للبرميل.





ومن المقرر أن يطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم يونيو في نهاية أبريل لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل يونيو، وفقا لرويترز.





وتأرجحت أسعار الخام عالمياً بين الصعود والهبوط خلال التداولات مع ضعف الدولار من جهة ومخاوف الطلب من ناحية أخرى.





وعند التسوية ، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" مايو بنحو 0.2 بالمائة إلى 61.58 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 61.90 دولار في الاتجاه الصاعد، و60.39 دولار في الاتجاه الهابط.





كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.1 بالمائة إلى 64.59 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 65.12 دولار في الاتجاه الصاعد، و63.45 دولار في الاتجاه الهابط.







