تعزيز الصحة النفسية للمرأة في ظل جائحة كورونا.. ندوة بجنوب الوادي

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة جنوب الوادي بقنا، وبالتعاون مع مجمع إعلام قنا محاضرة تعزيز الصحة النفسية للمرأة فى ظل جائحة كورونا تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى وإشراف الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



قدمت المحاضرة الدكتورة هالة سنارى صويني، مدير وحدة مناهضة العنف بالجامعة، وتناولت أبرز الآثار النفسية المترتبة على انتشار فيروس كورونا، وبعض السلوكيات الخاطئة التى يقوم بها البعض وكيفية تعديلها، مع عرض لمجموعة من النصائح للمساعدة فى خفض مشاعر القلق والتوتر والخوف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.



كما تناولت تقديم ارشادات تساعد على تحسن الصحة النفسية، وكيفية الحفاظ على الصحة النفسية فى ظل جائحة فيروس كورونا وذلك بحضور السيدة نادية شوقى مدير مجمع اعلام قنا والسيد حمدى شاهين مسئول وحدة الاعلام السكانى بمجمع اعلام قنا وبحضور متميز للموظفين بالقوى العاملة ومديرية التضامن الاجتماعى وعدد من العاملين بالمحافظة ومديرية الاسكان ومديرية الاوقاف.

