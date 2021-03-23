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ارتفاع النفط الكويتي مسجلا 63.87 دولار للبرميل

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:17 ص
بوابة الفجر
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 ارتفع برميل النفط الكويتي خلال جلسة أمس الاثنين بواقع 87 سنتاً للبرميل؛ ليصل إلى 63.87 دولار، مقابل 63 دولاراً للبرميل يوم الجمعة الماضي؛ وذلك وفقاً للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالمياً، ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات أمس، بعد الهبوط الملحوظ في الأسبوع الماضي ومع ترقب تطورات جهود التطعيم ضد الوباء.

وجاء صعود أسعار النفط بعد أن تعرض خاما برنت ونايمكس لهبوط يتجاوز 6% في الأسبوع الماضي، في أكبر هبوط أسبوعي من أكتوبر الماضي.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية تعافي الطلب على النفط عالمياً من الهبوط القياسي المسجل في العام الماضي، مع عودة الاقتصادات الكبرى للنمو والخفض التدريجي لتدابير الإغلاق المرتبطة بتفشي "كورونا".

مع انطلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1%، وسط مخاوف بإعادة فرض قيود الإغلاق المرتبطة بـ"كورونا" في ظل ارتفاع الإصابات في أوروبا إلى جانب تباطؤ عمليات التطعيم هناك.

فيما قررت ألمانيا تمديد إجراءات الإغلاق المرتبطة بـ"كورونا" لمدة شهر حتى 18 أبريل المُقبل، مع تطبيق قرارات جديدة من ضمنها تنفيذ إجراءات إغلاق واسعة النطاق خلال عيد الفصح.

وفي الوقت نفسه، أفادت مصادر لوكالة "رويترز" أن نسبة التزام "أوبك+" بخفض إنتاج النفط بلغت 113% في فبراير، مقابل 103% في ينايرالماضي.

وتراجعت اليوم العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو بنحو 1.3% إلى 63.80 دولار للبرميل، كما هبطت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم مايو 1.3% مسجلة 60.76 دولار للبرميل.

ومن المُقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي تقديرات المخزونات الأولية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.


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