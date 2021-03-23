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وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروع "التنمية الحضرية المتكاملة بقنا ودمياط

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:19 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع مسئولى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، لمتابعة موقف تنفيذ مشروع "التنمية الحضرية المتكاملة: حيِّنا"، والذى ينفذه البرنامج فى محافظتين تجريبيتين، وهما محافظة قنا، ومحافظة دمياط، وبتمويل مشترك (منحة من الجانب السويسرى – تمويل من الحكومة المصرية).


وشدد وزير الإسكان، على ضرورة ضغط الجداول الزمنية، ووضع جداول زمنية معدلة، لسرعة إنجاز الأعمال بهذا المشروع الهام، الذى سيُسهم فى تحسين جودة حياة المواطنين بـ4 مناطق مستهدفة، لتعزيز التنمية الحضرية من خلال تطبيق منهجية معتمدة ومعلنة للتخطيط التفصيلي، باستخدام منهجية إعادة ترتيب الأراضي.


وقال الدكتور عاصم الجزار: يستهدف مشروع "حيِّنا" تعزيز التنمية الحضرية في مصر من خلال تنفيذ مشروع تجريبي للتصميم والتخطيط العمراني، ودعم زيادة حجم الموارد المحلية، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، بالإضافة إلى اقتراح عدد من السياسات والتشريعات الحضرية، ويتمثل الهدف العام للمشروع في "تطوير منهجية أكثر شفافية وكفاءة واستدامة لإدارة الأراضي، وتطوير منهجية تشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز الموارد المحلية وتمكين الإدارة المحلية من إدارتها بشكل أكثر كفاءة"، بجانب تقديم عدد من البرامج التدريبية لضمان الاستدامة من خلال رفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي على المستوى المحلي والمستوى القومي.


وأوضح الوزير أن المشروع يقوم بتنفيذ أحد مشروعات البنية الأساسية التي يتضمنها المخطط التفصيلي لكل منطقة من المناطق، ومن المستهدف أن يُولّد تنفيذ المشروع عدداً من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بجانب تنفيذ عدد من مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة بالمناطق الداخلية المستهدفة في المدينة، كما أنه وفى إطار الهدف الرئيسي للمشروع، تُدعِّم أنشطة مشروع "حيِّنا" الجهود المبذولة لتطوير الإطارين القانوني والمؤسسي للتنمية الحضرية على المستوى القومي، والتي تساهم بشكل خاص في توفير إطار أفضل لإدارة الامتداد العمراني، كما يتوافق المشروع ومخرجاته مع رؤية مصر 2030 بالإضافة إلى المخطط الاستراتيجي القومي 2052.

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