Advertisements

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-3-2021 في البحرين

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:17 ص
بوابة الفجر
Advertisements
كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم  الثلاثاء الموافق 23-3-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون معتدلاً بوجه عام.

والرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، وتكون شمالية شرقية بوجه عام، وتصل من 10 الى 15 عقدة احيانا خلال النهار.


أخبار تهمك

عاجل.. الأمن ينهى أسطورة عنصر إجرامي هارب من حكم قتل شرطي

منذ حوالي 18 ساعة

تصريح ناري لوزير الري حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

منذ حوالي 5 ساعات

بيان شديد اللهجة من الأرصاد حول طقس اليوم

منذ ساعة الا ربع

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ يوم

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 18 ساعة

أبيدال يتحدى ميسي من جديد ويطلق تصريح مثير بشأن البرغوث

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 21 ساعة

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 13 ساعة

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

يوفنتوس يحسم مستقبل رونالدو

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 5 ساعات

قبل هذا الموعد.. "الضرائب" توجه تحذيرًا للممولين

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:04 ص

قبل هذا الموعد.. "الضرائب" توجه تحذيرًا للممولين

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

05:50 ص

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

10:07 م

تصريح ناري لوزير الري حول أزمة سد النهضة (فيديو)

09:04 ص

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

05:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها