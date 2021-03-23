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الإمارات تعتزم استثمار 10 مليارات دولار في أندونسيا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
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أعلنت دولة الإمارات استثمارها مبلغ 10 مليارات دولار من خلال أجهزتها وأدواتها الاستثمارية الحكومية والخاصة مع هيئة الاستثمار الإندونيسية التي تعد الصندوق السيادي الإندونيسي.

وستركز الاستثمارات على قطاعات استراتيجية في جمهورية إندونيسيا؛ وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام.

ومن المقرر أن تشمل تلك الاستثمارات البنية التحتية والطرق والموانئ والسياحة والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية الواعدة التي تحظى بآفاق وإمكانيات كبيرة للنمو والمساهمة في تعزيز النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في إندونيسيا.

يذكر أن جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، أعلن خلال شهر فبراير 2021 تعيين أعضاء المجلس الرقابي والتنفيذي لهيئة الاستثمار الإندونيسية التي تم تشكيلها بموجب القانون الشامل لخلق فرص العمل والذي تمت إجازته في أكتوبر 2020.

ويعد المجلس نقطة تحول في حوكمة وتطوير المنظومة الاستثمارية في إندونيسيا، حيث يهدف الصندوق السيادي الإندونيسي إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية تدعم التنمية الوطنية في إندونيسيا من بينها تطوير البنية التحتية وتشييد العاصمة الجديدة في كالمنتان.

وترتبط الإمارات وإندونيسيا بعلاقات سياسية واقتصادية وثقافية قوية ومتنامية، وبدأت العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين في عام 1976، حيث افتتحت السفارة الإندونيسية في أبوظبي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 1978.

فيما جرى افتتاح سفارة دولة الإمارات في جاكرتا سنة 1991، والتي تلت الزيارة التاريخية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى إندونيسيا عام 1990.

وشهدت العلاقات بين البلدين نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، وكان أبرز الاتفاقيات والصفقات في مختلف خلال " فعالية الأسبوع الإماراتي الإندونيسي لعام 2021 " والذي جرى خلاله توقيع عدة اتفاقيات للتعاون في مجالات الموانئ، والخدمات اللوجستية، والصناعات الاستراتيجية والدفاعية، والطاقة، والسياحة، والاقتصاد الإبداعي ومزارع المنغروف.


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