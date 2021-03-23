Advertisements
هبوط جماعي بمؤشرات البورصة المصرية بمستهل التعاملات
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:19 ص
نيفين سمير
Advertisements
واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها الحاد مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وقال خبراء البورصة أن ما يشهده السوق من تراجعات هو ناتج عن ضرورة إعادة النظر في البنية التشريعية لسوق المال من تنظيم بنسب المارجن وحتمية تمويل المارجن بنسب أقل من قبل البنوك.
مؤشرات البورصة المصرية
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 10484.8 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.6% ليصل إلى مستوى 2896.7 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 2786 نقطة.
Advertisements