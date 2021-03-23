هبوط جماعي بمؤشرات البورصة المصرية بمستهل التعاملات









واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها الحاد مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وقال خبراء البورصة أن ما يشهده السوق من تراجعات هو ناتج عن ضرورة إعادة النظر في البنية التشريعية لسوق المال من تنظيم بنسب المارجن وحتمية تمويل المارجن بنسب أقل من قبل البنوك.





مؤشرات البورصة المصرية



