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هبوط جماعي بمؤشرات البورصة المصرية بمستهل التعاملات

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:19 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها الحاد مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وقال خبراء البورصة أن ما يشهده السوق من تراجعات  هو ناتج عن ضرورة إعادة النظر في البنية التشريعية لسوق المال من تنظيم بنسب المارجن وحتمية تمويل المارجن بنسب أقل من قبل البنوك.

مؤشرات البورصة المصرية

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 10484.8 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.6% ليصل إلى مستوى 2896.7 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 2786 نقطة.

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