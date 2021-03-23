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البورصة توقف التداول علي أسهم 15 شركة لتجاوزها نسبة 5%
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:30 ص
نيفين سمير
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أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.
وأوضحت البورصة المصرية في بيان اليوم ، أن هذه الشركات هي ، مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، اودن للاستثمارات المالية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العربية لحليج الأقطان، راية لخدمات مراكز الاتصالات، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العربية للمحابس، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، العامة لمنتجات الخزف والصيني، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، ارابيا انفستمنتس هولدنج، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المصرية للدواجن، الإسماعيلية مصر للدواجن.
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