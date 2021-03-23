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قتيل و4 جرحى في انفجار دراجة نارية مفخخة في بغداد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:31 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين في انفجار دراجة نارية مفخخة في منطقة المشتل في بغداد.

 

وفي وقت سابق، أصدرت خلية الإعلام الأمني في العراق، بيانًا رسميًا أعلنت فيه أن عبوة ناسفة انفجرت داخل حافلة وسط العاصمة بغداد.

 

وانفجرت العبوة الناسفة داخل عجلة نوع كيا، صباح اليوم، قرب محطة وقود الكيلاني في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد".

 

وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية، أن "الانفجار ادى الى جرح خمسة مواطنين كانوا داخل العجلة وحصول اضرار مادية بها".

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قتيل تفجير بغداد العراق 4 جرحى

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