الجامعة العربية: مستعدون للتدخل لمساعدة لبنان على تجاوز الأزمة الراهنة

دعت جامعة الدول العربية جميع الفرقاء السياسيين في لبنان الى "إعلاء المصلحة الوطنية والعمل بشكل سريع على انهاء حالة الانسداد السياسي التي تفاقم من معاناة الشعب اللبناني".





وصرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، بأن "الأمين العام السيد أحمد ابو الغيط يستشعر قلقاً كبيراً جراء ما تشهده الساحة السياسية من سجالات توحي بانزلاق البلاد نحو وضع شديد التأزم ملامحه باتت واضحة للعيان".





وأضاف زكي: "أجدد استعداد الجامعة العربية للقيام بأي شيء يطلب منها لرأب الصدع الحالي وصولا الى معادلة متوافق عليها تمكن الرئيس المكلف من تشكيل حكومته دون تعطيل وفق المبادرة الفرنسية التي ايدها مجلس الجامعة في اجتماعه الاخير يوم ٣ مارس الجاري..حكومة تستطيع ان تعمل بمهارة الاختصاصيين علي انقاذ لبنان من وضعه المأزوم الحالي عبر تنفيذ اصلاحات ضرورية تلبي تطلعات ومطالب الشعب اللبناني".



