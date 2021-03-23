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"صحة الجيزة": إضافة 20 مركز لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا خلال 3 أيام (فيديو)

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمد منصور، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الجيزة، إن مركز ميت عقبة أحد المراكز الرئيسة الأربعة في محافظة الجيزة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، إذ أن المحافظة بها 3 مراكز أخرى هي فاكسيرا ودهشور والإخصاص، لافتًا إلى أن الحملة بدأت في 4 مارس.

وأضاف "منصور"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر"، بمركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في مركز ميت عقبة والمذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء،: "تسجيل المواطنين يتم بسلاسة وهناك إجراءات تتم من وزارة الصحة والسكان متمثلة في تيسير هذه العملية عن طريق الموقع والكول سنتر ومختلف طرق التواصل مع المواطنين".

وتابع وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الجيزة: "نتأكد من دورنا من حيث تدريب الأطقم الطبية والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية ومدى توافر اللقاح وسلاسل التوريد، ولا توجد أي مشكلة نعاني منها، وتم التوجيه أمس الإثنين، بإضافة 20 مركز جديد وسيكون بواقع 9 مراكز في الحضر و10 في الريف بالإضافة إلى مركز في أحد المستشفيات بنطاق محافظة الجيزة وسيجرى تجهيز هذه المراكز خلال يومين أو 3 أيام على أقصى تقدير للتيسير على المواطنين".

وأردف، أن الوزارة أطلقت بوابة إلكترونية لتسجيل طلبات الحصول على اللقاح تيسيرا على المواطنين بالإضافة إلى كول سنتر رقمه 15335، وفي الموقع فإن الإجراءات بسيطة ويستطيع المواطن تسجيل اسمه ويجيب عن بعض الأسئلة المرتبطة بحالته الصحية ثم يرفع صورة البطاقة ويحصل على رقم ثم يحدد المكان الذي يحصل فيه على اللقاح.

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