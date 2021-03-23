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لليوم الثاني على التوالي.. توقف حركة الصيد بكفر الشيخ بسبب الرياح

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:37 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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توقف حركة الصيد بميناء البرلس بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، بسبب سوء الأحوال الجوية،الذى تتعرض لها البلاد، فضلا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة،برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي،إشارة من ميناء البرلس،باستمرار توقف حركة الصيد،اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني،نظرًا لسوء الأحوال الجوية،ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية أدى إلى توقف نشاط الصيد تماما.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جموع الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم، وحياتهم، وضمان عدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.

كما أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،توجيهاته الي رؤساء الأحياء والمدن، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.

ووجه المحافظ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أى آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشددًا على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، وموافاة مركز العمليات بأى أحداث طارئة على مدار الساعة.

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