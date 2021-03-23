مستشار الرئيس: لقاح كورونا يساهم في الوقاية من الفيروس ويقلل مضاعفاته الخطيرة (فيديو)

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الدولة توفر لقاحات كورونا بكميات متتالية، وجزء كبير منها قادم من الصين، لافتًا إلى أن هناك 300 ألف جرعة جديدة وصلت الخميس الماضي، وكان لدينا ما يقرب من 500 ألف جرعة، منوهًا بأن وزارة الصحة فتحت التسجيل للمواطنين للحصول على هذا الطعم للفئات المستحقة.



وناشد "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، الفئات المستحقة بأخذ التطعيم؛ لكونه يساهم في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا من ناحية، ويقلل حجم الفيروسات المنتشرة من ناحية أخرى، كما أنه يقلل المضاعفات الخطيرة للفيروس، موضحًا أنه ابتداءً من 30 مارس ستصل دفعات متتالية من مؤسسة جافي العالمية المنوط بها توزيع اللقاح.



وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن جميع اللقاحات التي تصل مصر تم التأكد من تسجيلها في بلد المنشأ، وتم إجراء تجارب سريرية عليه، وعندما يصل لمصر تقوم هيئة الدواء المصرية بفحص اللقاح علميًا وفنيًا للتأكد من صلاحيتها، وإعطاءه التسجيل السريع.

