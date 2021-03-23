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الجمعة المقبلة.. هالة فاخر وكمال أبو رية ضيفا عمرو الليثي في "واحد من الناس"

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:39 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يستضيف الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس"، يوم الجمعة المقبلة الفنان كمال أبو رية والفنانة هالة فاخر، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة الحياة، ومن المقرر أن يتحدثوا خلال اللقاء عن بعض التفاصيل المتعلقة بحياتهم الشخصية وعن تفاصيل أعمالهم المقبلة.

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة هالة فاخر في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "أحسن أب"، وهو بطولة علي ربيع، أحمد فتحي، كريم عفيفي، هاجر أحمد، أحمد الشامي، سليمان عيد، سامي مغاوري، تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي، وإخراج معتز التوني.

والجدير بالذكر أن هالة فاخر تشارك في السباق الرمضاني المقبل أيضًا من خلال مسلسل "نجيب زاهي ذركش"، وهو من إنتاج سينرجي، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني، بطولة يحيى الفخراني، كريم عفيفي، إسلام إبراهيم، رامز أمير، ومجموعة مميزة من النجوم.

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