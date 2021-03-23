ليفربول يستهدف التعاقد مع نجم يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن ليفربول الإنجليزي أعرب عن اهتمامه بأحد نجوم يوفنتوس الإيطالي ورغبته في التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن ليفربول يسعى لتدعيم صفوفه عقب نهاية الموسم الجديد خاصة في خط الوسط مع اقتراب رحيل الهولندي جورجينيو فينالدوم عقب نهاية عقده مع الريدز في يونيو المقبل.





وأكد الموقع الإيطالي أن ليفربول يرغب في التعاقد مع الويلزي آرون رامسي نجم خط وسط يوفنتوس الذي ينتهي عقده مع الفريق الإيطالي في عام 2023.





وألمح الموقع الإيطالي أن ليفربول ليس النادي الوحيد الذي يسعى لإعادة رامسي إلى الدوري الإنجليزي، حيث ينافسه أيضًا وستهام يونايتد.





وأشار الموقع الإيطالي إلى أن رامسي كان يلعب في صفوف آرسنال حتى نهاية عقده في عام 2019 وانتقل بشكل مجاني إلى يوفنتوس.



