الطالع الفلكى الثّلاثَاء 23/3/2021..إحتِيَاجَات الأنَا!





*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى السّرطان ، ويدخل الأسد فى الحادية عشرة و56 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء ، ويدخل السّرطان فى الوادة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 20 مارس - 19 أبريل.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد الأخْبِيَة من 21 مارس - 2 أبريل.





اليوم 14 برمهات قبطى ، 23 آذار رُومى ، 10 شعبَان ، ميمُون للغاية ، يومٌ للمُدَاوَاة والإستشفاء فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى: - عُكّازِى فِأوَاخِر أيّامى ، مِسْتَخْصَرِين فِيّا حِتّةْ عُكّاز؟ (فؤاد المُهندس من مسرحية سُك على بناتك-1980)





*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى بُرج الأسد يعنى

أن تقفز الإيجو/الأنا إلى الصّدَارة لنفكّر فى مصلحتنا الخاصّة وهذا مُفيد لمن إعتادو أن يكونو شمعة تحترق من أجل الآخرين ، لأنّ فاقد الشيئ لايُعطيه فهذه الساعات فى برج الأسد تنصحك بالإلتفات لصحّتك ولنفسك ، الإنتباه لكرامتك ، الإبتعاد عن الأماكن والأشخاص التى لاتليق بمركزك الإجتماعى ،الثقة بالنفس و مهارات القيادة والقدرة على التواصل مع مُختلف المخلوقات بدءاً بالبشر ومروراً بحيوانك الأليف بمنزلك وانتهاءً بحيوان مذعور مريض أوجائع فى الطريق يطلب مساعدتك بمجرد نظرة عين ، كما أنه أنسب وقت للتعامل مع حبيب مُتكبّر مُتعجرف لتضع النقاط على الحروف حفاظاً على كرامتك/الأنا مع أقل تردّد أو إهتزاز ، فإما البركة الآن أو اللعنة للأبد.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يوافق ذكرى ميلاد الفنان أحمد رمزى رَحِمَهُ الله ،هذه هى الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم رمزى محمُود بيومى مسعود مع التنبيه أنها لا تعبّرعن صفات تتواجد فى نجمنا المحبُوب بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر ، لاتبخل علييه بِالفَاتِحَة.

(النّساء والأطفال أولاً)،(شجاع للغاية)،(المُتعة والحب)،(نجم الصباح المُشرق)، (مُقاتل لايعرف الخوف)،(صاحب ضوء محظوظ)،(نقش على برونز)،(فى قوّة الثور)،(هيئة جميلة)،(سأقوم لأداء الصلاة).)













*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: قد تواجه موقفاً غير مُشجّع لزميل مُخطئ ، في حقك أو في واجبات وظيفته ، لاتُبالغ في ردّة فعلك خصوصاً إن كان بالإمكان إصلاح الخطأ.





برج الثور: إتصالات هاتفيّة رغم أنها تبدو مُبّددة للمال لكنها مفيدة لتقوية أواصر صِلَة الرّحِمْ لأفراد كثيرين في وقتٍ قصير ، فلاتبخل.





برج الجوزاء: شعورك بالصقيع يتوقّف على حجم الملابس الثقيلة التى ترتديها ، رُبّما قد وفرت قرشاً أبيض لليوم الأسمر، هذا يعنى الإنتباه لميزانيتك ونفقاتك.





برج السّرطان: التفكير بعدّة مشاكل مجتمعة تشل تفكيرك،تخلّص من مشكلة واحدة على الأقل لترفع معنوّياتك، ركّزعلى حل مشكلة واحدة على الأقل دون تشتّت.





برج الأسد: خذ وقتك الكافى لفحص أيّة أوراق أومشاريع قبل موافقتك عليها ، التأجيل أفضل من التسرع فى أمور ليست مستعجلة إلا من وجهة نظر المُستفيد فقط.





برج العذراء: قد يحدث أن يُخطئ أقرب المقربين من الأصدقاء والأقارب لأنهم بشر ، إن كان بدون قصد فتجنّب الطريق المؤذي، وإن كان بقصد فتجنّبه بلطف.





برج الميزان: أحد الزملاء قد يعرض عليك مشروعاً بفصاحة كبيرة ، ضع أموالك بين ضلوعك خصوصاً إن كنت أباً لأسرة.





برج العقرب: إبتعد عن الشطط فى عواطفك ،كما أنّ مشاعر الغيرة تبدو كالملح، القليل منها مطلوب والكثير منها مُؤذٍ للغاية.





برج القوس: إن قام أحدهم بأفعال صبيانيّة لإستفزازك فكن أنت النّاضج، إبتعد عنه وركّز طاقتك على لقمة عيْشك ولا تشتّتها على مواضيع جانبيّة تافهة.





برج الجدى: من وقتٍ لآخر قد يكون عليك إنجازالأعمال بنفسك بدلاًعن تكليف الآخرين بها،هذا أفضل لضمان إنجاز العمل كما تريد بعيداً عن أخطاء الآخرين.





برج الدّلو: موجة فنيّة مُرتفعة تعنى أنك موعود بأفكار جديدة إن كنت مُمتهناً للفنون ، أو سهرة عائليّة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن لم تكن هذا الفنّان.

برج الحوت: التأخير فى تنفيذ رغباتك قد يكون إنقاذاً لك من ورطة أو خسارة فادحة ، لتتذكر صدق المثل كل تأخيرة وفيها خِيرَة.



