"الشرقية للدخان" تدرس إنتاج سجائر إالكترونية للتخفيف من أخطار التدخين

كشفت البورصة المصرية اليوم عن قيام شركة الشرقية - ايسترن كومباني، بدراسة لإنتاج بدائل التدخين وهي سجائر الكترونية والتي أثبتت الدراسات أنه هناك احتمال جيد لحدوث طلب عليها كبديل أقل خطراً من السجائر التقليدية.





وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنها تدرس إنتاج هذه البدائل من ناحية قابلية مستهلكيها لاستخدامها، كما تقوم بمشاورات مع مصنعي السجائر الالكترونية استعداداً لطرحها بالأسواق بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة.





ويأتي ذلك وفقاً لاستراتيجية الشركة في التوسع وتنويع منتجاتها، وفي إطار الشركة لتطوير منتجاتها والاستعداد للمستقبل.





وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2020-2021 بنسبة 19 بالمائة على أساس سنوي، لتبلغ 1.37 مليار جنيه.



