مساعد باتشيكو يكشف حقيقة تآمر لاعبي الزمالك وأزمة غرفة الملابس

أكد أليكس كوستا، مساعد باتشيكو، أنه لم يحدث أن تآمر اللاعبين على الجهاز الفني خلال الفترة التي تولى المدرب تدريب القلعة البيضاء.





وقال كوستا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لم يحدث تآمر بين اللاعبين علينا، جميعنا رأينا مساندتهم لنا وأداءهم خلال مباراة سيراميكا كليوباترا".





وأكمل: "اللاعبين حييونا في الفندق بعدما صدر قرار رحيلنا بشكل رسمي، لكنه كان من الصعب التعامل مع 35 لاعبا جميعهم يريدون المشاركة".





وأضاف: "أزمات غرفة الملابس كانت تكهنات وليست حقيقية، كان هناك أزمة مالية في الفريق ورغم ذلك قدمنا كل ما لدينا خلال المباريات".





وأتم: "كان على إدارة الزمالك صرف مستحقات اللاعبين بدلا من توجيه اللوم لهم".



