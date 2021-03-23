"المصرية للاتصالات" ترفع توزيعات الأرباح المقترحة للمساهمين إلى 75 قرشاً للسهم

قالت شركة المصرية للاتصالات، أن مجلس إدارتها قد فرر زيادة مقترح توزيع الأرباح عن عام 2020؛ ليصبح نصيب السهم من الأرباح الموزعة بواقع 75 قرشاً للسهم، بدلاً من 50 قرشاً ، وذلك

بعد موافقة الجمعية العامة العادية لشركة فودافون مصر على توزيع أرباح بقيمة ملياري جنيه، تبلغ حصة المصرية للاتصالات منها 900 مليون جنيه.