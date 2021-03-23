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"المصرية للاتصالات" ترفع توزيعات الأرباح المقترحة للمساهمين إلى 75 قرشاً للسهم

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:42 ص
المصرية للإتصالات
المصرية للإتصالات
نيفين سمير
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قالت شركة المصرية للاتصالات،  أن مجلس إدارتها قد فرر زيادة مقترح توزيع الأرباح عن عام 2020؛ ليصبح نصيب السهم من الأرباح الموزعة بواقع 75 قرشاً للسهم، بدلاً من 50 قرشاً ، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة العادية لشركة فودافون مصر على توزيع أرباح بقيمة ملياري جنيه، تبلغ حصة المصرية للاتصالات منها 900 مليون جنيه.

وأوضح عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، التوزيعات المقترحة للشركة ثلاثة أضعاف توزيعات العام الماضي.

وتوقع حامد، استمرار نمو الأداء التشغيلي وترشيد النفقات الرأسمالية إلى جانب استمرار توزيعات الأرباح من فودافون مصر زيادة التدفقات النقدية للشركة المصرية للاتصالات؛ ما يمكن الشركة من توزيع أرباح منتظمة للمساهمين. 

وسجلت المصرية للاتصالات أرباحاً مجمعة خلال 2020 بلغت 4.85 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 4.39 مليار جنيه خلال 2019.

فيما بلغت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي نحو 2.16 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 5.43 مليار جنيه خلال 2019.

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