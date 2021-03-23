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"الكابلات الكهربائية" تشري أسهم خزينة حتى 10% من أسهمها

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:47 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، عن شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبما لا يتجاوز النسبة القانونية المقررة 10 % من إجمالي أسهم الشركة، والتي تعد فرصة استثمارية جيدة ، وسوف يتم التنفيذ اعتباراً من 23 مارس الجاري حتى 22 يونيو المقبل، بذات سعر الورقة المالية خلال جلسات التداول في مدة التنفيذ.


وحققت الشركة خلال 2020، صافي ربح بلغ 133.5 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 166.77 مليون جنيه أرباحاً خلال 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 1.74 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 2.03 مليار جنيه خلال العام السابق له.

وعلى صعيد القوائم المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي لتسجل 65.41 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 35.67 مليون جنيه أرباحاً خلال 2019.

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