المالية: شركة التأمينات تسدد قروض "إحلال السيارات" حال ألوفاة (فيديو)

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم صندوق الإحلال والتجديد بوزارة المالية، إن 60 ألف مواطن سجلوا على موقع المبادرة حتى الآن، مشيرًا إلى أنها مفتوحة وستستقبل جميع الطلبات، معقبًا: "أطلقنا خطة زمنية للمرحلة الأولى من المبادرة بنحو 3 سنوات لإحلال وتجديد 350 ألف سيارة ما بين الأجرة والتاكسي والملاكي".





وأضاف "عوض"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء: "كل من تقدم بدأ الإجراءات، وهناك من قُبل لأن الشروط انطبقت عليه، وهي أن تكون السيارة المطلوب إحلالها مر على صنعها 20 سنة من تاريخ صنعها فأكثر، وأن يكون المتقدم مصري الجنسية ولا يقل عمره عن 21 سنة ولا يزيد عن 65 سنة في حالة التقسيط، لكن إذا كان يرغب في شراء سيارة الإحلال بالكاش فإن السن يكون مفتوحا".





وتابع المتحدث باسم صندوق الاحلال والتجديد بوزارة المالية: "أما التقسيط فهو متاح لسبع سنوات أو 10 سنوات أو أقل من ذلك فإن الأمر يخضع لرغبة المواطن والبنك الذي يتعامل معه، أما فائدة القرض كله بالكامل 3% فائدة مقطوعة، أي أنها ثابتة".



