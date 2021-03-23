Advertisements

المالية: شركة التأمينات تسدد قروض "إحلال السيارات" حال ألوفاة (فيديو)

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:54 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم صندوق الإحلال والتجديد بوزارة المالية، إن 60 ألف مواطن سجلوا على موقع المبادرة حتى الآن، مشيرًا إلى أنها مفتوحة وستستقبل جميع الطلبات، معقبًا: "أطلقنا خطة زمنية للمرحلة الأولى من المبادرة بنحو 3 سنوات لإحلال وتجديد 350 ألف سيارة ما بين الأجرة والتاكسي والملاكي".

وأضاف "عوض"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء: "كل من تقدم بدأ الإجراءات، وهناك من قُبل لأن الشروط انطبقت عليه، وهي أن تكون السيارة المطلوب إحلالها مر على صنعها 20 سنة من تاريخ صنعها فأكثر، وأن يكون المتقدم مصري الجنسية ولا يقل عمره عن 21 سنة ولا يزيد عن 65 سنة في حالة التقسيط، لكن إذا كان يرغب في شراء سيارة الإحلال بالكاش فإن السن يكون مفتوحا".

وتابع المتحدث باسم صندوق الاحلال والتجديد بوزارة المالية: "أما التقسيط فهو متاح لسبع سنوات أو 10 سنوات أو أقل من ذلك فإن الأمر يخضع لرغبة المواطن والبنك الذي يتعامل معه، أما فائدة القرض كله بالكامل 3% فائدة مقطوعة، أي أنها ثابتة".

وواصل: "سنقدم للمواطن الحافز الأخضر، وهو عبارة عن 10% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه وذلك للسيارة الملاكي، وبالنسبة إلى التاكسي فإن النسبة ستكون 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه، وبالنسبة إلى الميكروباص فإن النسبة ستكون 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه، كما حصلنا من الشركات على تخفيضات في أسعار السيارات لتكون الأسعار مغايرة تماما لأسعار السوق وحصلنا على تأمين على السيارة لمالكها ضد الحريق والسرقة والحوادث والتأمين وفي حالة الوفاة تقوم شركة التأمين بسداد القرض للبنك نيابة عن الورثة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سيارات بوابة الفجر المالية الفجر الحافز الأخضر

أخبار تهمك

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

قبل هذا الموعد.. "الضرائب" توجه تحذيرًا للممولين

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تصريح ناري لوزير الري حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ 42 دقيقة

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 6 ساعات

وزير القوى العاملة يزف بشرى سارة لـ العمالة غير منتظمة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 22 ساعة

ليفربول يستهدف التعاقد مع نجم يوفنتوس

منذ ساعة و 15 دقيقة

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ يوم

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 19 ساعة

أبيدال يتحدى ميسي من جديد ويطلق تصريح مثير بشأن البرغوث

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يشهد توقيع البروتوكول المنظم لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة

تنفذها 3 وزارات و31 بنكًا و9 شركات.. تعرف على مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

"المالية": بدء التواصل مع المتقدمين للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة

المالية: تخصيص ٥ ساحات لتخريد السيارات المتقادمة في محافظات المرحلة الأولى

تبدأ من 1700 جنيه.. "المالية" تكشف قيمة الأقساط الشهرية بمبادرة إحلال السيارات

"المالية" تدرس إلغاء شرط الـ 3 سنوات على الملكية بمبادرة إحلال السيارات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:50 ص

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

10:07 م

قبل هذا الموعد.. "الضرائب" توجه تحذيرًا للممولين

09:04 ص

تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

11:03 ص

تصريح ناري لوزير الري حول أزمة سد النهضة (فيديو)

09:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها