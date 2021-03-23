Advertisements

"المركزي الكويتي" يطرح سندات بقيمة 200 مليون دينار

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
Advertisements
 طرح بنك الكويت المركزي، اليوم الثلاثاء، سندات و"تورق" بقيمة 200 مليون دينار، وبمعدل عائد 1.125%.

وحسب البيانات المنشورة على المركزي، تمت تغطية الإصدار بواقع 13.3 مرة، علماً بأن إجمالي الطلب عليه بلغ 2.66 مليار دينار.

وبلغ أجل تلك السندات 3 أشهر؛ إذ تستحق في 22 يونيو 2021؛ وذلك وفق المركزي.

ويتوافق أجل وعائد الإصدار مع آخر طرح للمركزي في 16 مارس الجاري بقيمة 290 مليون دينار.

يُذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض، وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة.

أما التوريق هي عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها.




شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المركزى الكويتى السندات الكويتيى الاقتصاد اخبار الاقتصاد اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

منذ حوالي 6 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد بهذه المناطق

منذ حوالي 19 ساعة

"الشرقية للدخان" تكشف عن الموعد المتوقع لرفع أسعار السجائر

منذ حوالي 13 ساعة

وزير القوى العاملة يزف بشرى سارة لـ العمالة غير منتظمة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تصريح ناري لوزير الري حول أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

رامز جلال ينعش خزينة الأهلي

منذ يوم

أبيدال يتحدى ميسي من جديد ويطلق تصريح مثير بشأن البرغوث

منذ حوالي 4 ساعات

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أولياء أمور يستغيثون بوزير التعليم عقب ظهور 3 اصابات بكورونا بمدرسة في 15 مايو

منذ حوالي 22 ساعة

قبل هذا الموعد.. "الضرائب" توجه تحذيرًا للممولين

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مفاجأة سيئة لصلاح محسن في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح جديد من وزير الخارجية الأمريكي عن إثيوبيا

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ 40 دقيقة

ليفربول يستهدف التعاقد مع نجم يوفنتوس

منذ ساعة و 13 دقيقة

تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادي مهنا وزوجها عقب إصابتهما بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

"المركزي الكويتي" يطرح سندات بـ 160 مليون دينار

"المركزي الكويتي" يطرح سندات بـ200 مليون دينار

"المركزي الكويتي" يطرح سندات بعائد 2.8 %

"البنك المركزي الكويتي" يبيع سندات بـ240 مليون دينار لثلاثة شهور

"المركزي الكويتي" يطرح سندات بـ240 مليون دينار

"المركزي الكويتي" يطرح سندات بـ200 مليون دينار بعائد 2.75 %

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:50 ص

عاجل.. وسائل إعلام أمريكية: بايدن سيعترف رسميا بإبادة الأرمن على يد الأتراك

نقل الإعلامي إبراهيم عيسى للمستشفى عقب سقوط أستوديو التصوير عليه

10:07 م

قبل هذا الموعد.. "الضرائب" توجه تحذيرًا للممولين

09:04 ص

تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

11:03 ص

تصريح ناري لوزير الري حول أزمة سد النهضة (فيديو)

09:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها